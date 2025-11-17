Η GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS, μια από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες εταιρείες στον χώρο των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο, πρόσθεσε ακόμη μία διεθνή διάκριση στο ενεργητικό της, κερδίζοντας βραβείο για το project ZEN στα φετινά European Property Awards, μέρος του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού International Property Awards.

Το εμβληματικό Zen Building, απέσπασε για τη χρονιά 2025–2026, την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων για Best Office Development Cyprus και προκρίθηκε για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση, Best Office Development Europe, η οποία θα απονεμηθεί τέλος τους έτους. Η βράβευση αυτή αναδεικνύει την εξαιρετική αρχιτεκτονική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν το έργο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της GARPOZIS στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των έργων της εταιρείας, αλλά και επιβεβαίωση της στρατηγικής της για δημιουργία μοναδικών και λειτουργικών χώρων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Το έργο ZEN: Σχεδίαση, Καινοτομία και Αισθητική

Το ZEN, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Λεμεσού, ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σύγχρονης αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και υψηλής αισθητικής. Σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση, ευεξία και αρμονία στους ένοικους του, το έργο ενσωματώνει βιώσιμες πρακτικές, πρωτοποριακές λύσεις διαχείρισης ενέργειας και χώρους που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ποιότητα ζωής.

Η βράβευση του ZEN στα European Property Awards αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της αρχιτεκτονικής του αριστείας αλλά και της δέσμευσης της GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS να επενδύει στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Διεθνής Αναγνώριση

Η πορεία της εταιρείας στις διεθνείς διακρίσεις ξεκίνησε το 2019–2020, όταν το Royal Garden Residences διακρίθηκε ως Best Apartment Cyprus, σηματοδοτώντας την πρώτη της σημαντική διεθνή αναγνώριση. Την επόμενη χρονιά, 2020–2021, το Edge Business Center αναδείχθηκε Best Office Development Cyprus, θέτοντας νέα πρότυπα στον επαγγελματικό χώρο της Λεμεσού.

Η φετινή διάκριση για το ZEN σηματοδοτεί την τρίτη φορά που η GARPOZIS κατακτά ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά βραβεία στον χώρο των ακινήτων στα European Property Awards. Με αυτές τις συνεχείς επιτυχίες, η εταιρεία αποδεικνύει ότι συνδυάζει σταθερά την καινοτομία, την ποιότητα και τη διεθνή αναγνώριση.

Η διάκριση του ZEN προσφέρει στη GARPOZIS διεθνή προβολή και ενισχύει τη θέση της ως ηγέτη στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. Παράλληλα, λειτουργεί ως κίνητρο για μελλοντικά projects, ενθαρρύνοντας την εταιρεία να συνεχίσει να καινοτομεί και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών της.

Μια Ιστορία Επιτυχίας

Η GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS ιδρύθηκε το 1967 από τον Δήμο Γαρπόζη και δραστηριοποιείται από γενιά σε γενιά ως εργοληπτική εταιρεία. Μετά το 1998 ανέλαβε ο Πέτρος Γαρπόζης, ο οποίος το 1999 εξέλιξε την εταιρεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της και στον τομέα της ανάπτυξης γης. Το 2015 ανέλαβε την εταιρεία η Μαρία Γαρπόζη, συνεχίζοντας τα ίδια ιδεολογικά θεμέλια και τη φιλοσοφία των προκατόχων της – η εταιρεία να δημιουργεί έργα που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα, βιωσιμότητα και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρεία επικεντρώθηκε στη δημιουργία έργων που ξεχωρίζουν για την προσεγμένη σχεδίαση, την αντοχή στον χρόνο και την προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των πελατών της. Με μια ομάδα επαγγελματιών που συνδυάζει τεχνογνωσία και δημιουργικότητα, η GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS κατάφερε να εδραιωθεί ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ανάπτυξης γης και των κατασκευών στην Κύπρο. Τα έργα της δεν περιορίζονται μόνο στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, αλλά περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε στάδιο της κατασκευής, από την ιδέα μέχρι την παράδοση και τη μεταπώληση.

Με ιστορία σχεδόν 60 ετών, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει με όραμα, ακρίβεια και αφοσίωση, διατηρώντας ζωντανή την οικογενειακή παράδοση και την αφοσίωσή της στην καινοτομία και την ποιότητα.

Η Στρατηγική Πίσω από την Επιτυχία

Η επιτυχία της GARPOZIS δεν είναι τυχαία. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, στην τεχνολογία και στις διαδικασίες κατασκευής, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο είναι υψηλής ποιότητας και παραδίδεται εντός χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, η εταιρεία εστιάζει στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε βήμα της επένδυσής τους.

Αυτός ο συνδυασμός ποιότητας, καινοτομίας και αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της GARPOZIS, η οποία πλέον αναγνωρίζεται και διεθνώς.

Η GARPOZIS Συνεχίζει να Ξεχωρίζει με Όραμα και Πάθος

Η βράβευση του project ZEN στα International Property Awards και τα European Property Awards αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της κατασκευαστικής και αναπτυξιακής βιομηχανίας στην Κύπρο. Μέσα από έργα όπως το ZEN, η GARPOZIS συνεχίζει να ορίζει πρότυπα στην αρχιτεκτονική, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, ενώ η διεθνής αναγνώριση φέρνει το όνομα της Κύπρου στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Με σταθερά βήματα, όραμα και πάθος για την αριστεία, η GARPOZIS CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS προχωρά δυναμικά, δημιουργώντας έργα που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον χώρο των ακινήτων και στην καρδιά των ανθρώπων που τα επιλέγουν.