Η Electroline, μέλος του Ομίλου Alpan, μία από τις κορυφαίες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρο, εμπλουτίζει την προϊοντική γκάμα της με τη νέα σειρά σκουπών ρομπότ, stick και Wet & Dry της Dreame, φέρνοντας στους καταναλωτές τη νέα εποχή στον έξυπνο καθαρισμό του σπιτιού.

Η Dreame κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς ρομποτικών σκουπών σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Οι νέες σκούπες Dreame ξεχωρίζουν για τον ιδανικό συνδυασμό καινοτομίας, δύναμης και ευφυΐας, προσφέροντας μια πραγματικά hands–free καθαριότητα για κάθε τύπο σπιτιού.

Οι σκούπες ρομπότ, η Νο.1 κατηγορία της Dreame, έχουν τον μέγιστο βαθμό αυτονομίας. Με ισχυρή αναρρόφηση για αψεγάδιαστο καθαρισμό του χώρου, έξυπνη πλοήγηση και αναγνώριση εμποδίων με τεχνολογίες όπως η LiDAR, αυτόματη αναγνώριση διαφορετικών επιφανειών κατά τον καθαρισμό, πλήρη έλεγχο από την εφαρμογή, αλλά και με καινοτόμα τεχνολογία αυτόματης συντήρησης αλλάζουν πραγματικά την εμπειρία καθαριότητας.

Οι σκούπες Stick της Dreame συνδυάζουν ελαφρύ σχεδιασμό και εξειδικευμένες τεχνολογίες που τις καθιστούν πολύ αποδοτικές για καθημερινό καθάρισμα. Διαθέτουν εξειδικευμένα μοτέρ και αυτονομία μπαταρίας έως και 90 συνεχόμενα λεπτά, φωτισμό και ανίχνευση σκόνης, φιλτράρισμα μικροσωματιδίων και τεχνολογία προσαρμοσμένης αναρρόφησης για καθάρισμα σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Ένα μοντέλο σκούπας για καθαρισμό τόσο στερεών όσο και υγρών λεκέδων, οι σκούπες Wet & Dry απαιτούν ενισχυμένη αναρρόφηση, αλλά και κατάλληλο σύστημα υγρασίας/νερού. Με τεχνολογία TangleCut™ για αποτροπή μπλεξίματος τριχών, διαχωρισμό στερεών και υγρών απορριμμάτων και σύστημα αυτόματου πλυσίματος και στεγνώματος των εξαρτημάτων μετά τη χρήση, οι σκούπες Wet & Dry προσφέρουν μέγιστη ευκολία και υγιεινή, ώστε ο χρήστης τους να μην επιβαρύνεται με περιττό κόπο. Εξοπλισμένες και με τις υπόλοιπες καινοτόμες τεχνολογίες της Dreame, αποτελούν το απόλυτο εργαλείο 2 σε 1 για κάθε χώρο.

Με τη νέα σειρά Dreame, η Electroline συνεχίζει να επενδύει σε έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για το σπίτι, προσφέροντας προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη, ακόμα πιο «καθαρή» και τεχνολογικά προηγμένη.

Η νέα σειρά ρομποτικών σκουπών και σκουπών stick Dreame είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Electroline, καθώς και online στο electroline.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μοντέλα μπορείτε να βρείτε εδώ.