Ο χειμώνας πλησιάζει και τα πρατήρια Shell, σε συνεργασία με τη Eurobank, σας προσφέρουν ζεστασιά με όφελος! Κερδίστε 5% cashback στην εφαρμογή Mple Rewards για αγορές καυσίμων θέρμανσης.

Από 10 Νοεμβρίου 2025 έως 10 Ιανουαρίου 2026, πληρώστε με κάρτα για αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή κηροζίνης αξίας €250+ στα πρατήρια Shell, και πάρτε 5% cashback στο Μπλε, για την επόμενη σας αγορά.

Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει από τις 11 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026, στα πρατήρια Shell. Το ανώτατο ποσό cashback έχει καθοριστεί στα €100 ανά συναλλαγή.

Μην αφήσετε τον χειμώνα να σας βρει απροετοίμαστους!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε παραγγελία καυσίμων θέρμανσης:

μέσω των 40+ πρατηρίων Shell σε όλη την Κύπρο

σε όλη την Κύπρο μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης / Παραγγελιών στο 70001000 , ή

, ή ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου: https://services.coralenergy.com.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της προσφοράς: https://www.eurobank.cy/shell

Σχετικά με το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μπλε της Eurobank

Μέσω του Μπλε, οι πελάτες της Eurobank απολαμβάνουν cashback και αποκλειστικές προσφορές, κάνοντας τις αγορές τους σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν για να ξεκινήσουν να επωφελούνται, είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή Mple Rewards και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Σχετικά με την Coral Cyprus (Shell Licensee)

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο με περισσότερα από 40 πρατήρια καυσίμων υπό το εμπορικό σήμα Shell. Αποτελεί μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.coralenergy.com.cy & www.shell.com.cy.