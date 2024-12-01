Υπάρχουν ορισμένες σταθερές αξίες στην καθημερινότητα της Κύπρου: η ακαταμάχητη έλξη των ψητών σχάρας στα οικογενειακά μεσημεριανά τραπέζια, ο τέλειος κυπριακός καφές, ο «ψαγμένος» θείος που τα ξέρει όλα, οι ατελείωτες πολιτικές συζητήσεις, ζωντανά ή online, και φυσικά η πεθερά που έχει πάντα δίκιο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει! Η κλασική λοιπόν Κύπρια πεθερά πρωταγωνιστεί μαζί με τον «πολύπαθο» γαμπρό της στη νέα, πρωτότυπη και διασκεδαστική καμπάνια της Shell για τα καύσιμα τελευταία γενιάς Shell V-Power, τους ρόλους των οποίων υποδύονται η Έλενα Ευσταθίου και ο γνώριμος από προηγούμενες καμπάνιες της Shell Κύπρου Μιχάλης Σοφοκλέους.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Μιχάλης βρίσκεται στο τιμόνι με μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη αποστολή: να πάει την πεθερά του στο αεροδρόμιο εγκαίρως ώστε να μη χάσει την πτήση της. No pressing, σωστά; Το αυτοκίνητο φορτωμένο ως πάνω (δύο βαλίτσες που ζυγίζουν όσο το αυτοκίνητο, με τη μία «μικρή» που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ως χειραποσκευή (αλλά ποιος θα της το πει;).

Η πεθερά μπαίνει, δένεται και ρίχνει την πρώτη βολή:

«Εν να το χάσω το αεροπλάνο. Εν που εν έβαλες πεζίνα!»

Πριν προλάβει ο Μιχάλης να απαντήσει, το βλέμμα της πέφτει στον δείκτη καυσίμου που είναι ήδη χαμηλός, γιατί όπως γνωρίζει κάθε Κύπριος, βενζίνη βάζουμε μόνο όταν ανάψει η σχετική ένδειξη! Όμως η ατάκα που ακολουθεί αιφνιδιάζει τον Μιχάλη.

«Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power! Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα;»

Αν κάτι όμως ήταν με το μέρος του Μιχάλη εκείνη τη μέρα, αυτό δεν ήταν η τύχη. Ήταν βενζίνη. Γιατί πριν προλάβει η πεθερά να γκρινιάξει ξανά… έφτασαν ήδη στο αεροδρόμιο. Και χωρίς να χρειαστεί να το γεμίσει. Γιατί είχε ήδη Shell V-Power!

Βλέπετε, αυτό που θέλει να τονίσει η νέα, ευφάνταστη καμπάνια είναι ότι η τελευταία γενιά καυσίμων Shell V-Power δεν είναι απλώς ένα ακόμη καύσιμο. Είναι αυτό που φροντίζει τον κινητήρα, που τον βοηθά να διατηρείται καθαρός και να αποδίδει στο καλύτερό του επίπεδο. Το νιώθεις στην επιτάχυνση, στη διαδρομή, στη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι «δεν τα έβγαλε απλώς πέρα, τα έβγαλε με το παραπάνω».

Γιατί κάπως έτσι κύλησε το ταξίδι του Μιχάλη και της πεθεράς. Χωρίς στάση, χωρίς άγχος, χωρίς «πού εν το επόμενο πρατήριο;». Κι όταν ξαφνικά εμφανίζεται η πινακίδα «Αεροδρόμιο», ο Μιχάλης γυρίζει με ύφος «like-a-boss» αλλά και του «πιο καλού του μαθητή» που πήρε άριστα χωρίς διάβασμα – και της λέει:

– «Τζαι χωρίς να βάλουμε πεζίνα, μητέρα. Γιατί με Shell V-Power βγάζεις περισσότερα από κάθε διαδρομή, βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμου».

Αναγκάζοντάς την να παραδεχτεί πως ο γαμπρός της «Μμμ… ούλλα ξέρει τα τελικά.»

Βλέπετε, η τελευταία χιουμοριστική καμπάνια της Shell δεν υπόσχεται να σου περιορίσει την γκρίνια της πεθεράς – καύσιμο είναι, όχι θαυματοποιός – όμως μπορεί να σου προσφέρει το κοντινότερο σε «στα ‘λεγα εγώ» που μπορείς να πεις σε πεθερά και να επιζήσεις για να διηγηθείς την ιστορία!

Αυτό που βγαίνει από τη νέα καμπάνια της Shell είναι ότι μπορείς να βασίζεσαι στην τελευταία γενιά καυσίμων Shell V-Power γιατί είναι το καύσιμο που δουλεύει για σένα. Με την προηγμένη τους σύνθεση, τα καύσιμα Shell V-Power μεγιστοποιούν την απόδοση του κινητήρα και προσφέρουν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη επιτάχυνση με κάθε γέμισμα και σε κάθε διαδρομή (*). Γιατί με τα καύσιμα Shell V-Power έχεις απόδοση που τη νιώθεις και, στην περίπτωση του Μιχάλη, κάτι εξίσου πολύτιμο: Την τελευταία λέξη!

Βρείτε το πλησιέστερο πρατήριο Shell στην ιστοσελίδα www.shell.com.cy/fuels-oils-and-coolants/station-locator.html

(*) Τα πραγματικά οφέλη και οι επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν. Διαβάστε περισσότερα στο www.shell.com.cy/fuels-oils-and-coolants/shell-fuels.html.