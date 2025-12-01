Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου, πέτυχε μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση AIB International έπειτα από ενδελεχή έλεγχο από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή. Η πιστοποίηση με ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της εταιρείας με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, ορθής βιομηχανικής πρακτικής και προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής από την υγιεινή των εγκαταστάσεων έως τη διαχείριση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Με την απόκτηση του AIB International, η Χαραλαμπίδης Κρίστης ενισχύει περαιτέρω την προσήλωσή της στη βιομηχανική αριστεία, τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, θέτοντας υψηλά πρότυπα για τον κλάδο τροφίμων στην Κύπρο.

Σε μήνυμά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μάριος Κωνσταντίνου, ανέφερε:

«Η απόκτηση του AIB International, η οποία επιτεύχθηκε μετά από μια μακρά και εντατική διαδικασία ελέγχου από διεθνή κριτική επιτροπή, μας γεμίζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη για ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Αποτελεί αναγνώριση του επαγγελματισμού και της αφοσίωσης της εταιρείας μας στην αριστεία, καθώς και των σημαντικών επενδύσεων που κάνουμε διαχρονικά σε σύγχρονο εξοπλισμό, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και τη λειτουργική αξιοπιστία, με σκοπό την παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών».

Η νέα αυτή πιστοποίηση προστίθεται στο εκτενές χαρτοφυλάκιο διεθνών προτύπων που διαθέτει η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Πιστοποιήσεις & Διεθνή Πρότυπα της Χαραλαμπίδης Κρίστης:

Food Safety Standard Certification (ISO 22000) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (BRC) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (IFS) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (AIB International) – από το 2024

Organic Production Certification (Lacon) – από το 2011

Halal Certification – από το 2015

PDO Certification (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) – από το 2022

McDonald’s SQMS (Supplier Quality Management System) – από το 2009

Ethical Trade Standard Certification (SMETA / SEDEX) – από το 2019

Η διατήρηση και ανανέωση των παραπάνω πιστοποιήσεων αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση της Χαραλαμπίδης Κρίστης στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία, καθιστώντας την σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία τροφίμων στην Κύπρο και διεθνώς.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη κυπριακή γαλακτοβιομηχανία, είναι ηγέτης στον τομέα παραγωγής και διανομής τροφίμων. Η εταιρεία προσφέρει διαχρονικά και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, δείχνοντας μέριμνα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς.

Η ποιότητα της Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη με την εταιρεία να δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε 37 χώρες, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου.

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, διατηρώντας την αυθεντικότητα των γεύσεων μέσα από απεριόριστες επιλογές ποιοτικής διατροφικής απόλαυσης, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους Κύπριους πολίτες και καταναλωτές και να συμβάλει καθοριστικά στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις νεότερες γενιές.

Αποστολή της εταιρείας είναι να συμβάλει σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους και να εξελίσσει και να προβάλει πολύεπίπεδα τη διατροφική κληρονομιά της Κύπρου σε όλον τον κόσμο.

Προσηλωμένη στο όραμά της, εστιάζει και στο θετικό αντίκτυπο της εταιρείας στην κοινωνία της Κύπρου. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, εφαρμόζει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΚΕ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης κι έμπρακτης προσφοράς, του οποίου πυρήνας είναι τα παιδιά και οι νέοι, βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής διατροφής, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας τους.

Έχοντας την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση στον πυρήνα της στρατηγικής της, η Χαραλαμπίδης Κρίστης έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ESG, το οποίο αναπτύσσεται σε όλο το οικοσύστημα τις εταιρείας, ενώ έχοντας εναρμονιστεί με το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με τη Συμμετοχή έχουν στόχο να δημιουργήσουν προστιθέμενη κοινωνική αξία υπό την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι δράσεις της Χαραλαμπίδης Κρίστης, αγκαλιάζουν και τον αθλητισμό, προάγοντας το πνεύμα του Ολυμπιακού και του Παραολυμπιακού ιδεώδους, ως μέγας Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και στηρίζοντας πολυεπίπεδα Κύπριους αθλητές, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες.

