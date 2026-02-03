Γιατί τα νούμερα δεν λένε όλη την αλήθεια

Στον κόσμο της επικοινωνίας και του PR, τα reports και τα dashboards είναι γεμάτα από KPIs: reach, impressions, publicity volume. Όμως η αλήθεια είναι πως τα νούμερα από μόνα τους δεν αρκούν. Τα Barcelona Principles V4.0 της AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) υπενθυμίζουν ότι τα ποσοτικά δεδομένα είναι απαραίτητο να συνδυάζονται με ποιοτική ανάλυση.

Αυτή η αρχή χρειάζεται να διατρέχει όλο τον κλάδο της επικοινωνίας, άρα αφορά και τη μέτρηση και αξιολόγηση της εικόνας ενός brand στα social media. Με άλλα λόγια, social listening δεν σημαίνει απλώς να μετράτε πόσες φορές αναφέρθηκε το brand σας στα social, αλλά να κατανοείτε το γιατί και το πώς πίσω από κάθε συζήτηση, ανάρτηση και αντίδραση του κοινού.

Real-time insights

Στην εποχή μας, ένα TikTok βίντεο μπορεί να γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά ή ένα tweet να συγκεντρώσει εκατοντάδες reposts. Το real–time monitoring αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για τα brands. Αξιοποιώντας social listening tools, ανιχνεύουν τάσεις πριν αυτές γίνουν mainstream, προσαρμόζοντας το μήνυμα και το positioning.

Φυσικά, με το social listening δεν εννοούμε παρακολούθηση μόνο των δικών σας posts, αλλά οποιασδήποτε αναφοράς στο brand, οπουδήποτε στα social media:

Owned : Τα posts που ανεβάζετε στις επίσημες σελίδες social media του brand, π.χ. Facebook, LinkedIn, Instagram.

: Τα posts που ανεβάζετε στις επίσημες σελίδες social media του brand, π.χ. Facebook, LinkedIn, Instagram. Earned : Η οργανική προβολή που κερδίζει το brand χωρίς να πληρώσετε, π.χ. comments, mentions.

: Η οργανική προβολή που κερδίζει το brand χωρίς να πληρώσετε, π.χ. comments, mentions. Shared : Το περιεχόμενο που αναπαράγεται από το κοινό, π.χ. reposts, shares.

: Το περιεχόμενο που αναπαράγεται από το κοινό, π.χ. reposts, shares. Paid: Διαφέρει από την πληρωμένη διαφήμιση και αναφέρεται στο πληρωμένο περιεχόμενο, π.χ. ένα Instagram post από fashion influencer ή ένα YouTube video από content creator που έγινε μετά από εμπορική συμφωνία με το brand

Benchmarking forever

Ένα από τα πιο υποτιμημένα πλεονεκτήματα του social listening είναι η σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Δεν έχει σημασία μόνο πώς μιλούν οι χρήστες για το δικό σας brand, αλλά και πώς τοποθετείστε απέναντι στους ανταγωνιστές. Εκτός από το γνωστό share of voice (SoV), χρειάζεται εμβάθυνση στα data, με μετρήσεις όπως: SoV με sentiment (positive, neutral, negative) και SoV ανά social channel. Μέσα από τη συνεχή χαρτογράφηση του διαλόγου, μπορείτε να αναγνωρίσετε κενά που αφήνουν άλλοι παίκτες και να χτίσετε μια πιο στοχευμένη στρατηγική.

Η διαχείριση ξεκινά πριν την κρίση

Οι κρίσεις συνήθως μας πιάνουν απροετοίμαστους, όμως δεν γεννιούνται ξαφνικά. Ξεκινούν με μια αρνητική εμπειρία στο X για μια αλυσίδα λιανικής ή με ένα νέο thread σε forum για ένα μοντέλο αυτοκινήτου. Η δυνατότητα να εντοπίζετε τέτοια σήματα κινδύνου εγκαίρως μέσω του social listening μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη κατάσταση και σε ένα πλήγμα στη φήμη και στις πωλήσεις του brand.

Από τα data στη στρατηγική

Η εποχή που οι εταιρείες μπορούσαν να βασιστούν αποκλειστικά σε post–campaign reports έχει τελειώσει. Τα brands που ηγούνται είναι αυτά που έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται όχι μόνο τι λέγεται, αλλά γιατί λέγεται και πώς αυτό μπορεί να ανατραπεί ή να αξιοποιηθεί. Στην πραγματικότητα, το social listening είναι ένα άμεσο “X–Ray” που αποκαλύπτει την υγεία ενός brand, τη δυναμική μιας αγοράς και την ψυχολογία του κοινού. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ευέλικτη στρατηγική επικοινωνίας βασισμένη σε data.

Εάν θέλετε κι εσείς να παρακολουθείτε τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn) τα δικά σας ή του ανταγωνισμού σας και να ενημερώνεστε real time για τις συζητήσεις που γίνονται, επικοινωνήστε με την ομάδα της Clip News στο https://www.clipnews.cy/contact/.