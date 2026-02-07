Το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της χρονιάς έρχεται τον Μάιο στην Αθήνα και οι κάτοχοι καρτών Visa έχουν προβάδισμα!

Χάρη στην αποκλειστική συνεργασία της Visa με τη Euroleague Basketball, προσφέρεται σε όσους έχουν κάρτα Visa προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για το 2026 EuroLeague Final Four, μέσω ειδικής διαδικασίας προπώλησης που ξεκινά τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Οι κάτοχοι καρτών Visa θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους πριν από τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό, αποκτώντας πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη, γι’ αυτό όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να κινηθούν τάχιστα, ώστε να μη χάσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Η προσφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Visa με τη Euroleague Basketball, με στόχο την προσφορά μοναδικών εμπειριών και αποκλειστικών προνομίων στους κατόχους καρτών Visa.

Ως επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης, η Visa συνεχίζει να φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στην αθλητική δράση, συνδυάζοντας αξέχαστες αθλητικές στιγμές με ασφαλείς και αξιόπιστες ψηφιακές πληρωμές.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους δίνονται στην ιστοσελίδα www.visa.com.cy