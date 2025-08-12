Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη για εντοπισμό του 13χρονου Majed Alashater από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει για έκτη ημέρα από τον χώρο διαμονής του. Σύμφωνα με το Hope For Children, όλες οι πληροφορίες, συγκλίνουν προς το ότι «αποπειράθηκε να επανενωθεί με την μητέρα του, που βρίσκεται στην Τουρκία».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 6 Αυγούστου από την δομή στην οποία διαμένει στη Λευκωσία. Μια ημέρα αργότερα, στις 7 Αυγούστου, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, δίνοντας τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, ο Majed δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Ο 13χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,55μ περίπου με κοντά σγουρά καστανόξανθα μαλλιά.

Η Αστυνομία παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Έκκληση για εντοπισμό του απηύθυνε και το «Hope for Children», καλώντας τους πολίτες να επικοινωνήσουν στο 116000 ή στο 1460 σε περίπτωση που κατέχουν πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι για την εξαφάνιση του 13χρονου έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα αεροδρόμια και τα λιμάνια όσο και στα οδοφράγματα, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες της Αστυνομίας σε περιπτώσεις εξαφάνισης αλλοδαπών προσώπων.

«Ο 13χρονος δεν απουσιάζει από δομή λόγω bullying»

Δεν υφίσταται το bullying ως λόγος για την εξαφάνιση του 13χρονου που απουσιάζει από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Λευκωσία, δήλωσε την Τρίτη η Μαρία Κυρατζή, Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στο περιθώριο της σύσκεψης που είχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς, μαζί με τους κοινοτάρχες των πυρόπληκτων περιοχών, στην Πάχνα.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του 13χρονου, η κ. Κυρατζή επεσήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε ότι το παιδί δεν ήταν στο πρόγραμμα στο οποίο φιλοξενείτο, κινητοποιήθηκε αμέσως η διαδικασία προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όσες πληροφορίες ήταν στη διάθεσή μας για να δοθούν στην Αστυνομία και να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης». Ταυτόχρονα, ανέφερε πως «ό,τι άλλο σημαντικό ήταν εις γνώσιν των υπηρεσιών μας διαβιβάστηκε επίσης».

Σημειώνοντας ότι πολλές φορές γίνονται δημόσια διάφορες συζητήσεις που αφορούν τους λόγους για τους οποίους μπορεί ένα παιδί να έχει φύγει, η Διευθύντρια των ΥΚΕ διευκρίνισε ότι «ο λόγος ο οποίος συζητείται δημόσια και αφορά συμπεριφορές bullying, δεν υφίσταται σε αυτή την περίπτωση».

Εν συνεχεία, η Μαρία Κυρατζή τόνισε ότι «απαγορεύεται ο εγκλεισμός παιδιών, οπουδήποτε και αν φιλοξενούνται, γι’ αυτό και στα διάφορα προγράμματα όπου φιλοξενούνται ο στόχος είναι πάντα να αναπτύσσεται εκείνη η σχέση με το κάθε παιδί, προκειμένου η ανάγκη του να καλύπτεται». «Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ νωρίς κοντά μας, οπότε χρειάζεται περαιτέρω χρόνος για την ανάπτυξη αυτής της σχέσης», συμπλήρωσε. Επίσης, σημείωσε ότι «πρέπει να γνωρίζουμε γενικότερα την κουλτούρα, αλλά και τις σκέψεις αυτών των παιδιών που δεν ισχύουν μόνο στην Κύπρο αλλά ανά τον κόσμο».

«Αν δούμε βιβλιογραφικά και διεθνικά ζητήματα τα οποία αφορούν ασυνόδευτους ανηλίκους, υπάρχει το ζήτημα ότι διακινούνται με διάφορους τρόπους», εξήγησε η Διευθύντρια των ΥΚΕ. «Σίγουρα σε κάθε εθνικό επίπεδο πρέπει να διασφαλίζονται θέματα ασφάλειας αλλά και οποιασδήποτε κακοποίησης των παιδιών, αλλά αυτά συμβαίνουν όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους», υπογράμμισε.

«Παραμένει σημαντικός, πάγιος και άμεσος στόχος μας ότι, όποιο παιδί δεν βρίσκεται στο πρόγραμμά του, υπάρχει άμεση κινητοποίηση της διαδικασίας για εντοπισμό και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη», κατέληξε.

Δεν ισχύουν τα περί bullying – «Αποπειράθηκε να επανενωθεί με την μητέρα του στην Τουρκία»

Απαντήσεις στα ερωτήματα που εγείρουν δημοσιεύματα για την εξαφάνιση του 13χρονου δίνει με ανακοίνωσή του το Hope For Children.

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει ο Οργανισμός, «ο ανήλικος παραπέμφθηκε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε δομή φιλοξενίας που λειτουργεί ο Οργανισμός στις 23 Ιουνίου 2025. Κατά την διάρκεια της σύντομης διαμονής του υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσιμος και χαρισματικός χωρίς ποτέ να αναφερθεί ή να παρατηρηθεί περιστατικό εκφοβισμού σε βάρος του».

Όπως τονίζει, «σχετικά δημοσιεύματα περί bullying δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στις 6 Αυγούστου αργά το απόγευμα ο Majed εξήλθε της στέγης για να αγοράσει φαγητό σε κατάστημα πλησίον της στέγης αφού ενημέρωσε τον επί καθήκοντι λειτουργό για το που θα πήγαινε. Εφόσον η επιστροφή του καθυστέρησε περισσότερο από όσο είχε υπολογιστεί, οι λειτουργοί βάρδιας προέβησαν σε επιτόπια παρουσία στο κατάστημα και ερωτήσεις προς τους συνομηλίκους του, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις ευάλωτων ελλείποντων προσώπων. Μετά από αρκετές ερωτήσεις, συγκεκριμένος ανήλικος εκμυστηρεύτηκε στον λειτουργό ότι ο Majed σκοπεύει να επιστρέψει στην μητέρα του. Το ίδιο βράδυ, ο επί καθήκοντι λειτουργός μετέβει στην Αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση του».

Όλες οι πληροφορίες, σύμφωνα με τον Οργανισμό, συγκλίνουν προς το ότι «το παιδί αποπειράθηκε να επανενωθεί με την μητέρα του, η οποία βρίσκεται στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα. Η απόπειρα φαίνεται να υποκινήθηκε από έντονη νοσταλγία για την μητέρα του η οποία δεν εκφράστηκε όμως ποτέ ως επιθυμία επαναπατρισμού, αφού ούτε η ίδια η μητέρα βρισκόταν στη χώρα καταγωγής τους».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία εισόδου ή μετεγκατάστασης γονέα από τρίτη χώρα με σκοπό την οικογενειακή επανένωση με ανήλικο που βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ υπό το καθεστώς του αιτητή ασύλου. Η απουσία θεσμικής οδού οδηγεί πανευρωπαϊκά πολλά παιδιά σε απόγνωση και ενίοτε επικίνδυνες επιλογές, όπως η παράτυπη μετακίνηση», προσθέτει.

Ο Οργανισμός σημειώνει πως πρόκειται για μια εξαφάνιση που όντως εγείρει ερωτήματα για τα βαθύτερα αίτια των φυγών παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, που άπτονται της ευρύτερης μεταναστευτικής πολιτικής και διαδικασιών ασύλου αλλά και της θέσης των παιδιών αυτών στα κράτη υποδοχής.

«Περισσότερες κρίσιμες για την εξαφάνιση λεπτομέρειες έχουν μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακαλούμε κάθε άτομο που γνωρίζει το οτιδήποτε να απευθυνθεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας καλώντας στο 22802222 ή στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Πρωταρχικός στόχος για όλους πρέπει να είναι ο εντοπισμός του Majed», καταλήγει.