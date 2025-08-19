Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 19χρονος εθνοφρουρός από την επαρχία Λάρνακας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του χθες το βράδυ στον μεγάλο χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι.

Οι συνθήκες του τροχαίου συγκλονίζουν. Τρεις 19χρονοι φίλοι, όλοι εθνοφρουροί, βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης. Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 11:30 χθες βράδυ, ενώ ο ένας 19χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον χώρο, έχοντας ως συνοδηγό άλλο 19χρονο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον τρίτο 19χρονο, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή κινείτο πεζός. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o οδηγός του οχήματος κατευθυνόταν με χαμηλή ταχύτητα, όπως κατέδειξαν οι προκαταρκτικές εξετάσεις, προς το μέρος του φίλου του προκειμένου να επιβιβαστεί και αυτός στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον κτύπησε με το δεξί μέρος του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να κτυπήσει στο κεφάλι.

Ο 19χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Στον 19χρονο οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Η Τροχαία Λάρνακας προχώρησε στην κατάσχεση του οχήματος, το οποίο δεν φέρει εμφανή σημάδια από κτύπημα, ενώ ανέκρινε τον 19χρονο οδηγό. Σημειώνεται πως δεν εγκρίθηκε αίτημα για ένταλμα σύλληψής του, το οποίο εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, για διαδικαστικούς λόγους.