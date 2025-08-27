Σοβαρή οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 7.20 χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Νησσί στην Αγία Νάπα.

Συγκεκριμένα, τετράτροχη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος Γάλλος τουρίστας έχοντας ως συνεπιβάτη 19χρονο ομοεθνή του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα το οποίο οδηγείτο από Ιταλό τουρίστα ενώ στη συνέχεια, συγκρούστηκε με λεωφορείο το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου ο 20χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία αφού φέρει κατάγματα στα πόδια ενώ ο 19χρονος, ο οποίος φέρει σοβαρά τραύματα στο πόδι και στο πρόσωπο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.