Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε 23χρονο αλλοδαπό από τη Συρία, ο οποίος είναι ύποπτος για συνωμοσία προς φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχή και άλλα αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου 2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας. Ο 23χρονος φέρεται ως ένας από τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κρατούνται ήδη δύο ακόμη αλλοδαποί.

Η σύλληψη έγινε κατορθωτή μετά από μεγάλη επιχείρηση του ΤΑΕ Λάρνακας με άλλες μονάδες και υπηρεσίες της Αστυνομίας σε οικία αλλοδαπών στα προάστια της Λευκωσίας. Την επιχείρησε συνέδραμε και ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της ΜΜΑΔ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις έρευνες εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, 3 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα αιτηθεί την προσωποκράτησή του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής για τη σοβαρή εγκληματική ενέργεια έχουν συλληφθεί ένας 18χρονος από τη Ρουμανία, ένας 27χρονος από τη Συρία και ένας 44χρονος κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές επίσης από τη Συρία.

Σημειώνεται πως ο 44χρονος κατάδικος φέρεται να είχε πολύ κομβικό ρόλο στην εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα φέρεται από μαρτυρίες ως το πρόσωπο που επικοινώνησε από τις φυλακές με τον 27χρονο συμπατριώτη του και του ζήτησε να βρει ένα όχημα. Αυτός φέρεται ν’ ανέθεσε τη «δουλειά», έναντι αμοιβής στον 18χρονο Ρουμάνο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την κλοπή του οχήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου στην Πύλα. Ο 44χρονος κατάδικος εκτίει ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για υπόθεση επίθεσης και μαχαιροφορίας στη Λεμεσό, ωστόσο, στο παρελθόν απασχόλησε κι άλλες φορές την Αστυνομία.

Η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου και το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο αναζητείται, χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, για τη διακίνηση των δραστών. Σε αυτό φαίνεται επέβαιναν τρία άτομα . Ο συνοδηγός φέρεται να κρατούσε πιστόλι και να πυροβόλησε στοχεύοντας τον φρουρό ασφαλείας της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου φέρεται, εξάλλου, να περιέλουσε με βενζίνη τέσσερα οχήματα της εταιρείας και να έθεσε σε αυτά φωτιά. Οι κινήσεις των δραστών, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα με κουκούλες, καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.