Ένα πολυμελές εγκληματικό δίκτυο, που υπάρχουν ενδείξεις πως οργανώθηκε μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, συμμετείχε, όπως φαίνεται, στη υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Μέχρι χθες το απόγευμα, για τη σοβαρή υπόθεση, είχαν συλληφθεί τρία άτομα, ένας 18χρονος από τη Ρουμανία, ένας 27χρονος από τη Συρία και ένας 44χρονος κατάδικος, επίσης από τη Συρία, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας ν’ αναζητούν τουλάχιστον ακόμη δύο άτομα (δράστες) και να μην αποκλείουν την εμπλοκή κι άλλων. Η σύλληψη του τελευταίου, πάντως, εγείρει νέα σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές, με δεδομένο κιόλας πως στο κελί του 44χρονου εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και κόλλα που διερευνάται κατά πόσον είναι εμποτισμένη με ναρκωτικές ουσίες.

Πίσω από το κτύπημα στην Πύλα, που φέρει τη σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος, πιστεύεται πως κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών και διερευνάται κατά πόσον υπάρχει σύνδεση και με άλλα που διαπράχθηκαν στη Λάρνακα από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως αυτό το διάστημα υπήρξαν πέντε εγκληματικές ενέργειες (τρεις απόπειρες φόνου, πυροβολισμοί σε όχημα και εμπρησμός αυτοκινήτου), που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να συνδέουν και τις πέντε υποθέσεις, ωστόσο, πιστεύεται πως η τελευταία (εμπρησμός οχήματος 42χρονου στην Αραδίππου στις 15 Αυγούστου), ενδέχεται να μην είναι άσχετη με αυτήν της Πύλας.

Ο 44χρονος κατάδικος φέρεται να είχε πολύ κομβικό ρόλο στην εγκληματική ενέργεια της Πύλας. Συγκεκριμένα, φέρεται από μαρτυρίες ως το πρόσωπο που επικοινώνησε από τις φυλακές με τον 27χρονο συμπατριώτη του και του ζήτησε να βρει ένα όχημα. Αυτός φέρεται ν’ ανέθεσε τη «δουλειά», έναντι αμοιβής, στον 18χρονο Ρουμάνο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την κλοπή του οχήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες στην Πύλα. Σημειώνεται πως ο 44χρονος Σύρος εκτίει ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για υπόθεση επίθεσης και μαχαιροφορίας στη Λεμεσό, ωστόσο, στο παρελθόν απασχόλησε κι άλλες φορές την Αστυνομία για σοβαρές υποθέσεις.

Η προσαγωγή του ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας, χθες το πρωί, έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν από ένοπλα μέλη της ΜΜΑΔ και του ΕΑΟ. Ο ύποπτος είναι αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Έπειτα από διαδικασία εξπρές το Δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης, λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας, Μανώλη Μανώλη και εξέδωσε διάταγμα κράτησης εναντίον του 44χρονου για περίοδο 8 ημερών. Εκδίδοντας το διάταγμα ο Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ανέφερε πως υπάρχει εύλογη υποψία, που προκύπτει από μαρτυρίες, πως ο ύποπτος ενέχεται στην υπόθεση. Ο κατάδικος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του ζητώντας αυτή να συνεχιστεί στις Κεντρικές Φυλακές και όχι σε αστυνομικά κρατητήρια.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δρομολογήθηκαν έπειτα από την τυχαία σύλληψη του 18χρονου Ρουμάνου στις 21 Αυγούστου στην Πάφο, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί άλλο κλοπιμαίο όχημα. Ο νεαρός καταζητείτο από τις 18 Αυγούστου, αφού φέρεται να έκλεψε, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου, το επίδικο αυτοκίνητο από το Κολόσσι, το οποίο, σύμφωνα με όσα είχαν λεχθεί στο δικαστήριο, θεάθηκε από αστυνομικό να το οδηγεί σε δρόμο της Πάφου. Λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια της Πύλας φέρεται να το πώλησε στον 27χρονο Σύρο, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στην Αναβαργό της Πάφου. Τόσο ο 18χρονος, όσο και ο 27χρονος, που τελούν υπό κράτηση, είναι πολύ καλά γνωστοί στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου και πως το εν λόγω αυτοκίνητο, το οποίο αναζητείται, χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, για τη διακίνηση των δραστών. Σε αυτό φαίνεται επέβαιναν τρία άτομα και διερευνάται εάν ο ένας είναι ο 27χρονος Σύρος. Ο συνοδηγός φέρεται να κρατούσε πιστόλι και να πυροβόλησε στοχεύοντας τον φρουρό ασφαλείας της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου φαίνεται, εξάλλου, να περιέλουσε με βενζίνη τέσσερα οχήματα της εταιρείας και να έθεσε σε αυτά φωτιά. Οι κινήσεις των δραστών, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα με κουκούλες, καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης βρίσκεται το κινητό που βρέθηκε στο κελί του 44χρονου, καθώς και τρία άλλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 27χρονου από τη Συρία.