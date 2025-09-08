Μεγάλο αριθμό κροτίδων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων εντόπισε και κατάσχεσε η Αστυνομία, στη Λάρνακα. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, οι ανακριτές της υπόθεσης προχώρησαν στη σύλληψη 19χρονου.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια έρευνας, που διενεργήθηκε χθες, στην οικία του 19χρονου, από μέλη της ΥΚΑΝ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 173 κροτίδες, 13 ναυτικές φωτοβολίδες, έξι πυροτεχνήματα και έντεκα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο 19χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου διερευνά την υπόθεση.