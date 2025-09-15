Ποσά που θα αγγίξουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ δέσμευσε ή αναμένεται να δεσμεύσει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών μέσα στα πλαίσια των ερευνών της για μεγαλέμπορους ναρκωτικών.

Τα ποσά αυτά αφορούν τα έτη 2020 μέχρι και σήμερα, με τις προσπάθειες να έχουν ενταθεί από πέρσι μετά τη σύσταση ειδικού κλιμακίου που διενεργεί οικονομικές έρευνες στη βάση πληροφοριών για άτομα που βρέθηκαν με περιουσία –κινητή ή ακίνητη– χωρίς να δικαιολογείται.

Το κλιμάκιο αυτό συστάθηκε με οδηγίες του υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη και έχει να επιδείξει αρκετά θετικά αποτελέσματα.

Μπορεί τα ποσά που έχουν δεσμευτεί να μην αντιπροσωπεύουν το σύνολο των παράνομων συναλλαγών από του λαθρέμπορους και τα οργανωμένα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορούν να υπολογιστούν, εντούτοις το θετικό είναι πως οι οικονομικές έρευνες γίνονται πλέον πιο τακτικές και η ΥΚΑΝ εκτός από τον ρόλο της δίωξης έχει γίνει και στενός κορσές σε όσους αποκτούν περιουσία χωρίς να μπορούν να την δικαιολογήσουν.

Οι έρευνες, όπως εξήγησε στον «Φ» ο διοικητής της Υπηρεσίας, Χρίστος Ανδρέου, μπορεί να γίνουν μετά από τη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπορία ναρκωτικών, ή μετά από πληροφορίες για αθέμιτο πλουτισμό από εμπόριο ναρκωτικών.

Ο «Φ» εξασφάλισε τα στοιχεία από τις οικονομικές έρευνες που διενεργήθηκαν από το 2020 έως και σήμερα και τα παρουσιάζει. Συνολικά έγιναν 89 οικονομικές έρευνες με τις περισσότερες ν’ αφορούν τα έτη 2020 και 2021. Όμως, τα μεγαλύτερα ποσά δεσμεύτηκαν το 2024 και φέτος.

Συγκεκριμένα: Το 2020, έγιναν 24 οικονομικές έρευνες από μέλη της ΥΚΑΝ και δεσμεύτηκε ή κατασχέθηκε ποσό €83.840, ενώ €1.125 δημεύτηκαν, δηλαδή πέρασαν στην κατοχή του κράτους. Το 2021, έγιναν άλλες 24 οικονομικές έρευνες σε ύποπτα πρόσωπα και δεσμεύτηκαν ή κατασχέθηκαν ποσά ύψους €391.948, ενώ την ίδια ώρα δημεύτηκαν ποσά ύψους €47.000.

Το 2022, έγιναν 8 οικονομικές έρευνες που οδήγησαν στη δέσμευση €96.122 και στη δήμευση €251.390. Το 2023, διενεργήθηκαν άλλες 15 οικονομικές έρευνες σε ισάριθμα πρόσωπα που συγκέντρωσαν τις υποψίες της ΥΚΑΝ που έφεραν στη δέσμευση €19.335 και τη δήμευση €58.100 (αφορούσαν ποσά από προηγούμενα χρόνια). Το 2024, διενεργήθηκαν 12 οικονομικές έρευνες κατά τις οποίες δεσμεύτηκαν €515.126 και ξένο συνάλλαγμα (2.340 δολάρια, 920 στερλίνες, 4.000 ρούβλια, 400 σεκέλ, 1.000 φιορίνια) ενώ την ίδια χρονιά δημεύτηκαν €118.785.

Φέτος, έγιναν 6 οικονομικές έρευνες που απέφεραν δέσμευση ή κατάσχεση €320.183 και την ίδια ώρα πέρασε στα χέρια του κράτους ποσό ύψους €357.383 που αποτελούσε προϊόν από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συνολική αξία της περιουσίας για την οποία έχει επιτευχθεί δήμευση ανέρχεται στις €833.783, ενώ από το 2020 έως σήμερα κατακρατείται ποσό ύψους €1.426.554. Το μεγαλύτερο ποσό που δημεύτηκε μέχρι σήμερα, δηλαδή πέρασε στην κατοχή του κράτους τελεσίδικα, αφορά σε €357.383 και αυτό έγινε φέτος.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Ανδρέου, τα ποσά των δημεύσεων αφορούν και υποθέσεις που διερευνήθηκαν και έγιναν δεσμεύσεις/ κατασχέσεις από προηγούμενα χρόνια (τα ποσά δημεύθηκαν την χρονιά που ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία).

Ο διοικητής της ΥΚΑΝ ξεκαθάρισε ότι εντός του 2025 αναμένεται η δέσμευση και δήμευση επιπρόσθετης περιουσίας για την οποία οι οικονομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αναμένεται να δεσμευτούν ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ ανάλογη αναμένεται να είναι και η αξία των συνολικών δημεύσεων, δηλαδή θα φτάσουν τα €2 εκατ. συνολικά.

Το ακριβές ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο παρόν στάδιο καθότι είναι ανάλογο των ευρημάτων της κάθε οικονομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο στόχαστρο της Υπηρεσίας, δηλαδή δεσμεύονται ή δημεύονται, αφορούν μηχανοκίνητα οχήματα, ακίνητη περιουσία, μετρητά και κατατεθειμένα χρήματα σε τραπεζικά ιδρύματα.

Αυτή τη στιγμή η ΥΚΑΝ έχει κατασχέσει πάνω από 10 οχήματα πολυτελείας τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών και των υποθέσεων θα τύχουν χειρισμού.

Αθέμιτος πλουτισμός από οχήματα μέχρι σπίτια και γιοτ

Όπως εξηγεί ο διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, πάντα στο πλαίσιο διερεύνησης οποιασδήποτε ποινικής υπόθεσης ναρκωτικών από την οποία προκύπτει μαρτυρία ή εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν αποκομίσει όφελος ή έσοδα, από τη διάπραξη γενεσιουργών αδικημάτων, η ΥΚΑΝ προχωρά στη διεξαγωγή οικονομικής έρευνας. Η οικονομική έρευνα διεξάγεται παράλληλα και ταυτόχρονα με τη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης, προς εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες και δη τη διακίνηση ναρκωτικών (π.χ. καταθέσεις, οχήματα, ακίνητη περιουσία κ.ά.), με σκοπό τη δέσμευσή τους αρχικά και, σε περίπτωση καταδίκης από το Δικαστήριο, τη δήμευση τους πριν από την επιβολή της ποινής, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, τα Επαρχιακά Κλιμάκια της ΥΚΑΝ που διερευνούν τέτοιες ποινικές υποθέσεις, προχωρούν και στη διεξαγωγή οικονομικής έρευνας μέσα από τη συλλογή των οικονομικών δεδομένων των υπό έρευνα φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

Ακολούθως, ο φάκελος της οικονομικής έρευνας διαβιβάζεται στη Διοίκηση ΥΚΑΝ (στο Γραφείο Οικονομικών Ερευνών) για μελέτη και έλεγχο. Στη συνέχεια, γίνεται αξιολόγηση και ανάλυση των συλλεχθέντων οικονομικών δεδομένων και περαιτέρω διερεύνηση όπου προκύπτει ανάγκη.

Τέλος, αποστέλλονται στη ΜΟΚΑΣ οι υποθέσεις οικονομικών ερευνών οι οποίες έχουν σημαντικά ευρήματα, για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων δέσμευσης και δήμευσης, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις αρχειοθετούνται/ ενσωματώνονται με το φάκελο της ποινικής υπόθεσης για μελλοντική χρήση.

Όπως επεξηγεί ο κ. Ανδρέου, ο τρόπος διεξαγωγής, το νομικό πλαίσιο καθώς και οι περιπτώσεις εφαρμογής και οι προϋποθέσεις έναρξης οικονομικών ερευνών, καλύπτονται από την Αστυνομική Διάταξη Α.Δ. 3/73 η οποία εκδόθηκε από την Αστυνομία, με την ουσιαστική συμβολή της ΥΚΑΝ λόγω της μεγάλης εμπειρίας στο αντικείμενο, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας και η οποία αποτελεί το εγχειρίδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους ανακριτές της Αστυνομίας που διεξάγουν οικονομικές έρευνες, παρέχοντάς τους οδηγίες βήμα-βήμα για τη διεξαγωγή, μελέτη, ανάλυση και ολοκληρωμένη διερεύνηση των οικονομικών ερευνών.

Παράλληλα, κατόπιν διερεύνησης πληροφορίας, μέσα από την οποία προκύπτει η εύλογη υποψία ότι συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν αποκομίσει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται είτε από τη διακίνηση ναρκωτικών είτε από άλλο γενεσιουργό αδίκημα, η ΥΚΑΝ αποστέλλει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία στην Υποδιεύθυνση Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (ΥΔΟΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας, για διερεύνηση.

Όπως μας αναφέρθηκε, τα μέλη του Γραφείου Οικονομικών Μελετών της ΥΚΑΝ, μπορεί να ζητήσουν από κάποιον να δικαιολογήσει την προέλευση πολυτελούς οχήματος ή γιοτ που βρέθηκε στην κατοχή του ή ακίνητης περιουσίας, ακόμη και χωρίς να διερευνάται υπόθεση εναντίον του. Μπορούν επίσης να ζητήσουν από κάποιο να δώσει εξηγήσεις πως βρέθηκε στην κατοχή του ένα πολυτελές όχημα. Η ομάδα αυτή εργάζεται αθόρυβα και υπάρχει συνεργασία και με τον Φόρο Εισοδήματος όπως και το Κτηματολόγιο, με σκοπό να διαπιστωθεί αν όσα εντοπίζονται έχουν δηλωθεί.