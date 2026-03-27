Το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης επτά ετών, 49χρονο από την επαρχία Αμμοχώστου, αφού τον βρήκε ένοχο στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2025 από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία Αμμοχώστου, εντοπίστηκαν στην οικία του 49χρονου, ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 860 γραμμαρίων, καθώς επίσης και ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 270 γραμμαρίων.