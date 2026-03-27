Υπερτριπλασιάστηκαν οι ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξητική ζήτηση αλλά και τα απανωτά χτυπήματα της ΥΚΑΝ στους λαθρέμπορους.

Πριν κλείσει το α΄ τρίμηνο του 2026 και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών έχει καταγράψει ένα πρωτοφανές ρεκόρ κατασχέσεων με περίπου 250 κιλά κάνναβης και ρητίνης κάνναβης και 64 κιλά κοκαΐνης. Στις αυξημένες ποσότητες συνέβαλε ο εντοπισμός της μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών σε μια επιχείρηση, με τα 233,5 κιλά να κατάσχονται και τέσσερα πρόσωπα να στέλνονται σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Το πλέον ανησυχητικό είναι πως πέρσι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είχαν εντοπιστεί 800 κιλά κάνναβης, ενώ φέτος μόνο για τρεις μήνες, έχουν κατασχεθεί 250 κιλά. Επίσης, πέρσι είχαν κατασχεθεί συνολικά 50 κιλά κοκαΐνης, ενώ φέτος μόνο σε τρεις μήνες 64 κιλά. Αν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί, τότε ουδείς μπορεί να υπολογίσει που θα φτάσουν οι κατασχέσεις.

Το αξιοπερίεργο είναι πως τα κυκλώματα που διαθέτουν τεράστια χρηματικά ποσά για την αγορά και την προσπάθεια εισαγωγής των ναρκωτικών στην Κύπρο, παρά τα πλήγματα, συνεχίζουν την παράνομη δράση τους επιστρατεύοντας νεαρά πρόσωπα, άγνωστα στην ΥΚΑΝ, για να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Για την αγορά των 233 κιλών που εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο τα κυκλώματα που κρύβονται πίσω δαπάνησαν μερικά εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτελεί πλήγμα γι’ αυτούς αν υπολογιστούν και τα κέρδη που θα είχαν από τη διάθεση χιλιάδων δόσεων. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται φέτος είναι η εισαγωγή μέσω κατεχομένων, των λεγόμενων «χαπιών των τζιχαντιστών», τα γνωστά Captagon.

Όπως έχει διαπιστωθεί, τα ναρκωτικά αυτά μεταφέρονται μέσω Συρίας στην Τουρκία και από εκεί στα κατεχόμενα και στη συνέχεια περνούν στις ελεύθερες περιοχές. Επίσης, φέτος έχουν κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εμποτισμένα σε κόλλες Α4, ενέργεια που δείχνει ότι τα διάφορα κυκλώματα εφευρίσκουν νέα κόλπα για να εισαγάγουν ναρκωτικά. Τέτοια ναρκωτικά εντοπίζονται συχνά πυκνά στις φυλακές στην κατοχή κρατούμενων.

Στο μεταξύ, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας οδηγήθηκε χθες ο 40χρονος Ελληνοκύπριος που συνελήφθη προχθές στη Λευκωσία από την ΥΚΑΝ με ποσότητα κοκαΐνης μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Ο ύποπτος συνελήφθη την ώρα που πήγε να παραλάβει πακέτο από εταιρεία ταχυμεταφορών δεμάτων. Τα ναρκωτικά –550γρ. κοκαΐνης– ήταν καλά κρυμμένα και σφραγισμένα σε σκευάσματα διατροφικών συμπληρωμάτων.

Ανακρινόμενος ο ύποπτος φέρεται να ισχυρίζεται πως έλαβε οδηγίες να παραλάβει το πακέτο, χωρίς όμως να γνωρίζει το περιεχόμενο του. Χθες, οδηγήθηκε στο Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για επτά ημέρες. Οι ανακριτές του Κλιμακίου της ΥΚΑΝ Λευκωσίας, αναζητούν τους συνεργούς του 40χρονου, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την εισαγωγή της κοκαΐνης και ως φαίνεται του έδιναν οδηγίες. Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα, παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Το πακέτο αυτό, όπως και δεύτερο που εντοπίστηκε στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Λευκωσίας για το οποίο συνελήφθη 23χρονος, είχαν φτάσει από την Αμερική, ωστόσο, δεν έχουν καμία σχέση οι δύο υποθέσεις.