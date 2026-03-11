Ενώπιον Κακουργιοδικείου που θα συνέλθει στις 23 Απριλίου, παραπέμφθηκαν σήμερα τέσσερα πρόσωπα σε σχέση με τον εντοπισμό 230 κιλών ναρκωτικών στις 19/2/2025.

Πρόκειται για έναν 34χρονο, έναν 27χρονο και δυο 26χρονους από τη Λευκωσία, οι οποίοι τελούσαν υπό κράτηση ως ύποπτοι σε σχέση με την υπόθεση. Σήμερα (11/3) οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου καταχωρήθηκε η υπόθεση και ζητήθηκε η παραπομπή τους σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Εναντίον τους καταχωρήθηκε υπόθεση με βαριές κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών και για κάποιους κατοχή πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών. Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη τους. Ο συνήγορος του 34χρονου επεφύλαξε το δικαίωμά του να εγείρει ένσταση σε άλλο στάδιο, ενώ οι δικηγόροι των άλλων τριών κατηγορουμένων ήγειραν ένσταση στο να κρατηθούν μέχρι τη δίκη τους.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε όλες τις πλευρές, ανέβαλε την έκδοση της απόφασής του για το κατά πόσον και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση, για την Παρασκευή η ώρα 9.30. Μέχρι τότε όλοι θα κρατούνται.

Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης, όταν μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο σε περιοχή της Λευκωσίας, το οποίο οδηγούσε 34χρονος, με συνοδηγό 26χρονο. Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ανευρέθηκαν 11.480 κροτίδες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 34χρονου για αυτόφωρο αδίκημα.

Παράλληλα, στην κατοχή του 26χρονου εντοπίστηκε ξηρή φυτική ύλη κάνναβης βάρους περίπου 27 γραμμαρίων, καθώς και άσπρη σκόνη, που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, βάρους περίπου εννέα γραμμαρίων, με αποτέλεσμα επίσης να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθως, διεξήχθη έρευνα σε οικία και υποστατικά που συνδέονται με τον 34χρονο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: