Σε σειρά συλλήψεων προχώρησε η Αστυνομία μετά τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος για υποθέσεις ναρκωτικών ή και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, σχετικά με δημόσιες αναφορές στις οποίες προέβη τον περασμένο Μάιο ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου, 2025 συνάντηση μεταξύ του κ. Φαίδωνος και δύο Αξιωματικών της Αστυνομίας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φαίδωνος παρέθεσε στην Αστυνομία διάφορα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών ή και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνησή τους όπου για κάποιες από αυτές προέκυψαν στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία τον περασμένο Ιούνιο, δόθηκαν και κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε χθες ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχετικά με τις αναφορές του κ. Φαίδωνος για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία, η Αστυνομία – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνηση δώδεκα υποθέσεων, από τις όποιες προέκυψε αντίστοιχος αριθμός συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Οι συγκεκριμένες συλλήψεις προέκυψαν μετά από επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν κοντά σε σχολικές μονάδες, αλλά και σε άλλους χώρους που συχνάζουν νεαρά πρόσωπα.