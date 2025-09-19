Το πρόσωπο από το οποίο προμηθευόταν τα σκληρά ναρκωτικά ο 35χρονος αναζητεί η ΥΚΑΝ Λεμεσού, μετά και τη σύλληψή του, το απόγευμα της Πέμπτης (18/9). Όπως πληροφορείται το philenews, ο ύποπτος ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι ενεργούσε ως αποθηκάριος και μεταφορέας ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει το πρόσωπο από το οποίο λάμβανε οδηγίες αλλά και τις ποσότητες.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο επτά ημερών. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η ΥΚΑΝ έλαβε πληροφορία πριν από μερικές ημέρες ότι ο ύποπτος εμπλέκεται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, συγκεκριμένα κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες αποθήκευε στο πατρικό του στη Λευκωσία, καθώς και στο διαμέρισμα του.

Η ίδια πληροφορία ανέφερε ότι ο 35χρονος προμηθευόταν τα ναρκωτικά από τη Λεμεσό. Χθες στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση και ο ύποπτος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό. Κατά την άφιξή του στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς, ο 35χρονος άναψε τα φώτα κινδύνου και μιλούσε στο τηλέφωνο.

Σε κάποια στιγμή, άγνωστος άνδρας που κινούνταν πεζός τού έκανε σήμα να εισέλθει σε χωμάτινο χώρο στάθμευσης. Εκεί, ο πεζός πλησίασε το όχημα του 35χρονου, αντάλλαξαν κάτι, και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. Η παρακολούθηση συνεχίστηκε, ενώ έγινε προσπάθεια ανακοπής του αγνώστου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το όχημα του 35χρονου ανακόπηκε στην περιοχή της Αμαθούντας γύρω στις 18:30. Κατά τον έλεγχο, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν μέσα σε χάρτινο κιβώτιο 60 συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης, τύπου κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 910 γραμμαρίων. Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης χρηματικό ποσό 140 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο ύποπτος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τα μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα στην οικία του υπόπτου στη Λευκωσία, καθώς και σε δεύτερο όχημά του. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους περίπου 60 γραμμαρίων.

Στο δεύτερο όχημα εντοπίστηκε επιπρόσθετη ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους περίπου 116 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας MDMA, γνωστής και ως «Ecstasy», βάρους 40 γραμμαρίων.