Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το ατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία. Ο άτυχος 67χρονος Ελληνοκύπριος άνδρας, τον οποίο παρέσυρε ακυβέρνητο άλογο, κατέληξε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, συνέβη χθες κατά τις 4 το απόγευμα, πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, όταν ένα άλογο ανέτρεψε τον αναβάτη του και συνέχισε να τρέχει ακυβέρνητο.

Σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το άλογο παρέσυρε και χτύπησε τον εργαζόμενο σταβλίτη, ο οποίος φέρεται να μπήκε μπροστά του σε μια προσπάθεια να το ανακόψει.

Στη σκηνή έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.