Στη σύλληψη 57χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό μαχαιριού, εντός τσάντας με είδη ένδυσης, που μετέφερε σε κρατούμενο σε αστυνομικά κρατητήρια.

Γύρω στις 9.50π.μ. σήμερα, ο 57χρονος επισκέφθηκε αστυνομικά κρατητήρια στην επαρχία Αμμοχώστου, με σκοπό να παραδώσει τσάντα με είδη ένδυσης σε κρατούμενο. Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκε εντός της τσάντας ένα μαχαίρι, με σταθερή λεπίδα μήκους 8,5 εκατοστών.

Ως αποτέλεσμα ο 57χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 57χρονος αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά την υπόθεση.