Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής (28/9), στη συμβολή της οδού Καντάρας, με τη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, στον συνοικισμό Λινόπετρας. Πρόκειται για τον Mohamed Al Ahmed 34 ετών, τέως κάτοικος Κύπρου.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, 20χρονη οδηγός σαλούν αυτοκινήτου, κινούμενη δυτικά στην οδό Καντάρας, επιχείρησε δεξιά στροφή για να κατευθυνθεί βόρεια στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου. Κατά τη στροφή της ανέκοψε την πορεία μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ο 34χρονος, ο οποίος κινείτο νότια στην Αγίου Αθανασίου.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκαν αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικά αποτελέσματα. Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, με τα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού να διερευνούν εάν ο άτυχος 34χρονος το φορούσε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.