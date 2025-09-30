Η 26χρονη αλλοδαπή από τις Φιλιππίνες αρνείται ότι ήταν αυτή που τραυμάτισε τον συμβίο της. Η γυναίκα συνελήφθη χθες ως ύποπτη για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, σε σχέση με τον θάνατο του 31χρονου συμβίου της.

Το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για περίοδο οκτώ ημερών. Ο δικηγόρος της, Στέλιος Αλβάνης, εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου της Σύλβιας Αδάμου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, στην προκαταρκτική κατάθεσή της η ύποπτη ανέφερε ότι πριν την πτώση του συμβίου της, οι δύο είχαν μόνο λεκτική αντιπαράθεση, για θέμα ζηλοτυπίας. Όπως είπε, το θύμα χτυπούσε την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρισκόταν η ίδια, και στη συνέχεια άκουσε έναν θόρυβο και βγήκε στο μπαλκόνι.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι το θύμα προσπάθησε να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του δωματίου της από το παράθυρο του διπλανού δωματίου, κάτι που όπως είπε το είχε κάνει και στο παρελθόν.

Σε μεταγενέστερη κατάθεσή της, μετά τη σύλληψή της, η 26χρονη επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία σωματική αντιπαράθεση με τον συμβίο της.

Να σημειωθεί ότι κατά τις επιτόπιες εξετάσεις, βάσει και των ευρημάτων της νεκροτομής, δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε αντικείμενο που να δικαιολογεί τα τραύματα του 31χρονου στην κοιλιακή χώρα. Ως εκ τούτου, εγέρθηκαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις, ενώ θα διερευνηθούν και οι σχέσεις που διατηρούσαν το τελευταίο διάστημα το θύμα και η ύποπτη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διαμένουν ακόμη τρία πρόσωπα σε διαφορετικά δωμάτια, τα οποία ωστόσο εκείνη την ώρα απουσίαζαν στην εργασία τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση υπήρξε ανατροπή, μετά τα ευρήματα της νεκροτομής που διενεργήθηκε επί της σορού του 31χρονου από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 31χρονου επήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, λόγω ρήξης σπλήνας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, στη σορό εντοπίστηκαν δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Ελλείψει ευρημάτων που να δικαιολογούν την πρόκληση των τραυμάτων από πτώση, εγείρονται εύλογα υποψίες πρόκλησής τους από μηχανισμό που προϋποθέτει διεισδυτικού τύπου τραυματισμό, π.χ. από αντικείμενο στον χώρο της πτώσης ή/και από αιχμηρό αντικείμενο πριν από αυτήν.

Ο 31χρονος, Gerome Zarate De Castro, από τις Φιλιππίνες, εντοπίστηκε τραυματισμένος γύρω στη 1 π.μ. της περασμένης Κυριακής, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λεμεσό. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, ο 31χρονος φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, ύψους περίπου έξι μέτρων.