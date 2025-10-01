Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης-γυναικοκτονίας διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, με θύμα την 58χρονη AFSANEH MOHAMMADI, από το Ιράν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λευκωσία.

Η γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε για τη διενέργεια εξετάσεων, ενώ αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 62χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον πρώην της, επίσης από το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.