Γρίφος παραμένει για την ώρα, το πώς προκλήθηκαν τα δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατέληξε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας λόγω ρήξης σπλήνας. Το θύμα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένο στο έδαφος, στο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας όπου διέμενε στο Ζακάκι, έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο και ύψος περίπου έξι μέτρα και υπέκυψε λίγες ώρες μετά στο Νοσοκομείο.

Η 26χρονη ύποπτη και σύντροφός του, έδωσε νέα κατάθεση στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, παραμένει σταθερή στους αρχικούς της ισχυρισμούς. Όπως ανέφερε από την πρώτη στιγμή, πριν την πτώση υπήρξε μόνο λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους, για λόγους ζηλοτυπίας. Η ίδια κλειδώθηκε στο υπνοδωμάτιό της, ενώ ο 31χρονος χτυπούσε την πόρτα και της φώναζε να του ανοίξει. Εκείνη αρνήθηκε. Λίγο αργότερα, άκουσε ένα δυνατό θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι και αντίκρισε τον σύντροφό της τραυματισμένο στο έδαφος.

Να σημειωθεί ότι οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένουν σήμερα ή αύριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων της ΥΠΕΓΕ, μέλη της οποίας μετέβηκαν επί τόπου το πρωί της Τρίτης στο χώρο της πολυκατοικίας και στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι.

Η υπόθεση έλαβε νέα τροπή μετά τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, ο θάνατος του 31χρονου επήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, λόγω ρήξης σπλήνας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Στη σορό εντοπίστηκαν δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, δεν δικαιολογούνται από την πτώση.

Κατά τις επιτόπιες εξετάσεις, δεν εντοπίστηκε κανένα αντικείμενο στο χώρο, που να μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους τραύματα. Ως εκ τούτου, έχουν προκύψει εύλογες υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τραύματα πιθανόν να προκλήθηκαν από αντικείμενο διεισδυτικού τύπου, όπως μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο, είτε πριν από την πτώση είτε στο χώρο όπου αυτή σημειώθηκε.