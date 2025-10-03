Για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει σήμερα στις 06.00μμ το ΑΚΕΛ ενημέρωσε η Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, αναμένεται να λάβουν μέρος και άλλες οργανώσεις, πέρα από το ΑΚΕΛ. Η εκδήλωση ανακοινώθηκε το πρωί από το ΑΚΕΛ, στην σκιά των επεισοδίων της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί επιτέθηκαν, χτύπησαν με γκλοπ και έριξαν σπρέι σε πρόσωπα που διαμαρτύρονταν για τις πράξεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και την αναχαίτιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης», προστίθεται στην ανακοίνωση και «καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών».

Το κάλεσμα του ΑΚΕΛ:

«Η ψεσινή απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας στη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ΔΕΝ θα μείνει αναπάντητη. Το ΑΚΕΛ καλεί κάθε πολίτη που δεν ανέχεται την κρατική καταστολή και την υποτέλεια της κυβέρνησης στο καθεστώς Νετανιάχου σε κινητοποίηση. Σήμερα, στις 6μμ στον ίδιο χώρο (έξω απο το Υπουργείο Εξωτερικών)».