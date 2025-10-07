Απειλές θανάτου από τον ίδιο του τον γιο κατήγγειλε άνδρας, ο οποίος κατέφυγε στην Αστυνομία φοβούμενος για τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ένταση μεταξύ πατέρα και γιου ξέσπασε με αφορμή την άρνηση του πρώτου να δώσει άλλα χρήματα, τα οποία -όπως ισχυρίζεται- ο γιος του χρησιμοποιούσε για αγορά και χρήση επικίνδυνων ουσιών.

O παραπονούμενος, ενώ βρισκόταν στην οικία του την περασμένη βδομάδα, έλαβε μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο από τον γιο του, ο οποίος τον απειλούσε ότι θα τον σκοτώσει.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα ο παραπονούμενος δέχθηκε και τηλεφωνική κλήση από τον γιο του, ο οποίος επανέλαβε τις απειλές εναντίον της ζωής του.

Αφορμή για την ένταση, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο πατέρας στην Αστυνομία, ήταν το γεγονός ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε ενημερώσει τον γιο του, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν πρόκειται να του δώσει άλλα χρήματα, καθώς -όπως υποστήριξε- τα χρησιμοποιεί για να αγοράζει γκαζάκια, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιεί σαν ναρκωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο βράδυ, ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν στην κατοικία του, είδε τον γιο του να πλησιάζει και να χτυπά επανειλημμένα με βίαιο τρόπο την πόρτα της εισόδου, προσπαθώντας να εισέλθει στο σπίτι, εμφανώς αναστατωμένος.

Μετά την καταγγελία του πατέρα στην Αστυνομία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του νεαρού υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη χθες. Σήμερα (7/10) οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο μίας ημέρας.