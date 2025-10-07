Στη σύλληψη 30χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από έλεγχο στο κέντρο της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος ανακόπηκε από μέλη του υποσταθμού Λήδρας επί της οδού Ρηγαίνης. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε κρυμμένο στο αυτοκίνητο ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο ο οδηγός υποστήριξε ότι δεν του ανήκει. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το όχημα δεν ήταν δικό του.

Σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν μικρή ποσότητα κοκαΐνης σε σακουλάκι. Ο 30χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αστυνομικό σταθμό.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ.