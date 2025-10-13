Στόχος διαρρηκτών έγινε το Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό, με τους δράστες να αρπάζουν περισσότερες από 25 ηλεκτρονικές συσκευές.

Η διάρρηξη φαίνεται να σημειώθηκε κατά το Σαββατοκύριακο, όταν άγνωστοι παραβίασαν τις πόρτες σχολικών αιθουσών και έκλεψαν 26 φορητούς υπολογιστές και 10 τάμπλετ.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας, με την επάνοδο των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο σχολείο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σχολείο γίνεται στόχος διαρρηκτών και παραβατικών ενεργειών.