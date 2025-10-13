Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας ο εντοπισμός τεσσάρων καλύκων έξω από υποστατικό στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό, ιδιοκτησίας 38χρονου άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προχώρησαν σε επιτόπιες εξετάσεις. Οι τέσσερις κάλυκες παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες φαίνεται πως οι κάλυκες τοποθετήθηκαν στο σημείο, ενώ εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκεί.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για προειδοποιητική ενέργεια ή άλλο περιστατικό.