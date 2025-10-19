Την προσοχή των οδηγών συστήνει η Αστυνομία καθώς σήμερα θα πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες αποκοπές της κυκλοφορίας στη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λευκωσίας – Λάρνακας.

Οι αποκοπές γίνονται από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής, λόγω εργασιών αφαίρεσης εναέριων καλωδίων από συνεργείο της ΑΗΚ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 12:00 το μεσημέρι.

Οι αποκοπές της τροχαίας κίνησης, διάρκειας5 λεπτών κάθε φορά, γίνονται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις, προς Λεμεσό και προς Λευκωσία, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, το πρωί της Κυριακής. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, στον σύνδεσμο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.