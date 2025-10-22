Στη σύλληψη 11 προσώπων σε σχέση με αδήλωτη εργασία και παράνομη παραμονή στην Κύπρο, προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως, σε συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας, έδωσαν η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενεργήθηκε σήμερα στη Λάρνακα.

Η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε το πρωί σήμερα, σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας. Συνελήφθησαν έντεκα πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Εναντίον των έντεκα συλληφθέντων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ οι δύο εργοδότες τους, κλήθηκαν να παρουσιαστούν στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.

Στη επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν επίσης παραβάσεις σχετικά με την Νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επέδωσαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους €42.500.