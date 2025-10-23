Ολοσχερώς καταστράφηκε αυτοκίνητο στην περιοχή Μανδριών της Πάφου από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτό στις 4.00 τα χαράματα.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγη έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και για εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος, τύπου διπλοκάμπινο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το όχημα βρισκόταν σε αγροτική περιοχή των Μανδριών όταν εντοπίστηκε να φλέγεται. Τη φωτιά κατάσβεσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη σκηνή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν εντατικές έρευνες. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και γίνονται εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του.