Αλλοδαποί, οι οποίοι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται να ενεργούν συστηματικά προς τον σκοπό αυτό, άλλαξαν με το έτσι θέλω και παρά τις διαμαρτυρίες της ιδιοκτήτριας του οχήματος τους υαλοκαθαριστήρες του, απαιτώντας πληρωμή για την αντικατάσταση.

Η γυναίκα αρνήθηκε, καλώντας τους να τοποθετήσουν πίσω τους υαλοκαθαριστήρες που αντικατέστησαν υπό το πρόσχημα της βλάβης και όταν γνωστός της γυναίκας επενέβη για να την υποστηρίξει, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και να υποβληθεί σε επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η πρωτοφανής υπόθεση πρόσκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με θύμα 47χρονο έλαβε χώρα στο παζαράκι που πραγματοποιείται κάθε Κυριακή πρωί στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 47χρονος κατήγγειλε στον Αστυνομικό Σταθμό Κουκλιών ότι λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής στο παζαράκι της Τίμης, έπειτα από αντιπαράθεση με άγνωστο του πρόσωπο, αυτό του επιτέθηκε και τον κτύπησε με τα χέρια του στο πρόσωπο.

Ο 47χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχε εξετάσεων και διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό κάταγμα στη μύτη και τραύμα στην περιοχή του δεξιού οφθαλμού του. Κρατήθηκε αρχικά για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Πάφου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας που ακολούθησαν την καταγγελία προέκυψε ότι ο 47χρονος είχε επιχειρήσει να υπερασπιστεί γνωστή του γυναίκα, η οποία αρνήθηκε να πληρώσει άτομα για την αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων στο όχημα της. Τα άτομα αυτά είχαν αντικαταστήσει δήθεν φθαρμένους υαλοκαθαριστήρες στο όχημα της γυναίκας στην Τίμη χωρίς την άδεια της.

Η γυναίκα αρνήθηκε να πληρώσει, ζητώντας να τοποθετήσουν ξανά τους δικούς της υαλοκαθαριστήρες, όμως οι δύο αλλοδαποί αντέτειναν ότι αυτοί που τοποθέτησαν είναι μιας χρήσης, και αν τους αφαιρούσαν θα έσπαζαν, επιμένοντας να πληρωθούν.

Ο 47χρονος επενέβη και υπήρξε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι δράστες εξαφανίσθηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το φαινόμενο επιτήδειοι να αλλάζουν τους υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων χωρίς να ζητήσουν την άδεια των οδηγών τους και ακολούθως να ζητούν χρήματα για τους νέους που τοποθέτησαν, φαίνεται είναι συχνό σε διάφορες περιοχές της Πάφου.