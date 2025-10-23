Δύο άτομα αναζητά η Αστυνομία σε σχέση με διάρρηξη και κλοπή που σημειώθηκε στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης και κλοπής από κατοικία, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λάρνακας, στις 15/10/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση τους, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, στο τηλέφωνο 24804066, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.