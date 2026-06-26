Σχέδιο μέσω του οποίου θα αυξηθεί το ποσό που παραχωρείται σε γυναίκες που υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να δηλώνει, μάλιστα, ότι μελετάται και το ενδεχόμενο αύξησης και του αριθμού των προσπαθειών για τις οποίες οι γυναίκες θα λαμβάνουν τη σχετική βοήθεια.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας, είπε, αναγνωρίζει την ανάγκη για στήριξη των γυναικών που βρίσκονται στο στάδιο της εμμηνόπαυσης. Όπως είπε, «πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα εξεταστούν και οι σχετικές δράσεις, ενδεχομένως και σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής που οι γυναίκες συνήθως λαμβάνουν, καθ’ υπόδειξη του γιατρού τους».

Οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις κόλλησαν στον έλεγχο της Ηλεκτρομηχανολογικής

Στον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο κόλλησε τώρα η αδειοδότηση της μοναδικής κλινικής που υπέβαλε αίτημα στο υπουργείο Υγείας και είναι πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια αλλογενών μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, οι Κύπριοι ασθενείς, κυρίως άτομα με λευχαιμία, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται στο εξωτερικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειες τους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή, «η διαδικασία από πλευράς υπουργείου Υγείας έχει ολοκληρωθεί και μένει τώρα ο έλεγχος από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία».

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης επεσήμανε, ωστόσο, ότι σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, «υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει η διαδικασία, ώστε να έρθουν στην Κύπρο τα απαραίτητα φάρμακα, να ενταχθούν στο ΓεΣΥ και να είμαστε έτοιμοι». «Είναι θέμα χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.