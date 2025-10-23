Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του κ. Μάριου Χαρτζιώτη, Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του κ. Νικόλα Ιωαννίδη, Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας, καθώς και υπηρεσιακών λειτουργών των αρμόδιων Υπηρεσιών και Τμημάτων, συζητήθηκε ένα από τα διαχρονικά αιτήματα της Αστυνομίας: η απεμπλοκή της από καθήκοντα μη αστυνομικής φύσεως.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε η σταδιακή αποδέσμευση των μελών της Αστυνομίας από καθήκοντα που εμπίπτουν, κυρίως, στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, ώστε να επικεντρωθεί σε αμιγώς αστυνομικά καθήκοντα πρώτης γραμμής, με έμφαση στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Η υλοποίηση της απόφασης αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της παράνομης εργοδότησης και της καταπολέμησης των δικτύων παράνομης διακίνησης προσώπων.

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων για συνέχιση της αγαστής συνεργασίας και επικοινωνίας, με στόχο την επίτευξη απτών και ουσιαστικών αποτελεσμάτων προς όφελος της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.