Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη σήμερα 51χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εναντίον του 51χρονου προέκυψε μαρτυρία που φαίνεται να τον εμπλέκει στην υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη σύλληψη του 51χρονου αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για νέες συλλήψεις υπόπτων τις επόμενες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των υπόπτων που τελούν υπό κράτηση έχουν δώσει στις Αρχές σημαντικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται πως οι συλλήψεις μέχρι στιγμής έχουν φτάσει τις έξι, με τις τέσσερις εξ αυτών να σχετίζονται με την αγορά της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των εκτελεστών.