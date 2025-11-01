Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Αλέξανδρου Γεωργίου, 25 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τις 30/10/2025, από την οικία του στη Λεμεσό.

Ο 25χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.83 μ. περίπου, ισχυρής σωματικής διάπλασης, με μαύρα κοντά μαλλιά και γένι. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρη φανέλα και μαύρο μακρύ παντελονί.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.