Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη Λεμεσό, με θύμα τον 60χρονο ποδηλάτη Gunter Kohrgruber και ιατρό από την Αυστρία, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο σε σύγκρουση με αυτοκίνητο κατά την επιστροφή του από ποδηλατική διαδρομή στην περιοχή Πλατανίσκια με ομάδα ποδηλατών.

Το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 13:10 το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11) στην επαρχία Λεμεσού. Οι συγκυρίες είναι τραγικές αφού σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η ομάδα των τουριστών που αφίχθηκε από την Αυστρία και διαμένει στην Πάφο, μετέβη στη Λεμεσό, μεταφέροντας τα ποδήλατά της με βαν, για να ποδηλατήσει στην περιοχή της Πλατανίσκιας και το Πισσούρι.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του θανατηφόρου, ο υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι ο 32χρονος οδηγός, ενώ οδηγούσε το σαλούν όχημά του στον δρόμο Πισσούρι προς Πλατανίσκια, σε κάποιο σημείο λίγο μετά τον αυτοκινητόδρομο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τον 60χρονο ποδηλάτη, ο οποίος κινούνταν με αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σύγκρουση, ο ποδηλάτης, βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας μας αναφέρουν ότι το θύμα ποδηλατούσε με ομάδα τριών άλλων ποδηλατών, οι οποίοι κατά την επιστροφή τους, προπορεύονταν λίγο πιο μπροστά από τον 60χρονο. O τελευταίος όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι φίλοι του θύματος, σε κάποια στιγμή, τον αναζήτησαν και τότε εντόπισαν τον φίλο τους νεκρό στην άκρη του δρόμου.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου έγινε έλεγχος αλκοόλης και ναρκοτεστ, με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ ο ποδηλάτης φορούσε προστατευτικό κράνος.

Η σκηνή αποκλείστηκε, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις από μέλη της Τροχαίας Λεμεσού, καθώς και από τον Κλάδο Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας. Επιπλέον, αναμένεται να αξιολογηθούν οι μαρτυρίες της ομάδας των ποδηλατών, καθώς και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που υπάρχουν στην περιοχή όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο.