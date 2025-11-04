Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η Αστυνομία, μετά από ανακοπή οχήματος για έλεγχο στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο ενεργειών που γίνονται με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά από αξιολόγηση πληροφορίων ανέκοψαν σήμερα για έλεγχο στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος.

Ο 62χρονος μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της Αστυνομίας προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα του να συγκρουστεί με υπηρεσιακό όχημα και να ακινητοποιηθεί.

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 62χρονος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 55 γραμμαρίων, καθώς και ένα ξύλινο ρόπαλο. Επίσης, ο 62χρονος υποβλήθηκε σε νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Ο 62χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ και τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης.