Τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό 14χρονης που ελλείπει από την οικία της, ζητά η Αστυνομία.

Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου, 14 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στον Στρόβολο, Λευκωσία, από τις 03/11/2025.

Η 14χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.73μ. περίπου, με καστανόμαυρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.