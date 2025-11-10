Εμπρησμός οχήματος σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία 27χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας της στη Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά ενώ από προκαταρτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί, ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει την διερεύνηση.