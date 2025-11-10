Ποινή φυλάκισης 12 ετών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 39χρονη από την Ελλάδα η οποία τον περασμένο Αύγουστο είχε συλληφθεί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, όταν σε αποσκευή της εντοπίστηκαν πάνω από 20 κιλά κάνναβης.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη, κατόπιν δικής της παραδοχής, σε κατηγορίες εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα άτομα και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Η 39χρονη είχε συλληφθεί το βράδυ της 19ης Αυγούστου, έπειτα από συνεργασία της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές, μόλις αφίχθηκε με πτήση από το Μιλάνο. Σε έλεγχο της αποσκευής της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης βάρους 20 κιλών και 30 γραμμαρίων. Η ίδια παραδέχθηκε πως στρατολογήθηκε για να μεταφέρει τα ναρκωτικά έναντι αμοιβής και πως δέχθηκε επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Ισχυρίστηκε ακόμη πως δεν γνώριζε σε ποιον θα παρέδιδε τα ναρκωτικά στην Κύπρο και πως θα λάμβανε οδηγίες αφότου έφτανε στο νησί.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό αντίστοιχων σοβαρών υποθέσεων που έρχονται πλέον ενώπιον του, σημειώνοντας την ανάγκη για επιβολή αποτρεπτικών ποινών.

Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής η Έλενα Κληρίδου.