Το τελευταίο διάστημα η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έγινε δέκτης αρκετών αναφορών από πολίτες σχετικά με ύποπτα μηνύματα (SMS) τα οποία παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ.

Συγκεκριμένα τα ύποπτα μηνύματα (SMS) αναφέρουν ψευδώς ότι υπάρχει πρόβλημα με την σύνδεση στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΕΣΥ και προτρέπουν τους ανυποψίαστους πολίτες όπως προχωρήσουν σε επιδιόρθωση του σφάλματος, ενεργοποιώντας τον κακόβουλο ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιέχει το μήνυμα, ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ιστοσελίδα υποκλοπής κωδικών πρόσβασης. (phishing).

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει την προσοχή του κοινού ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι κακόβουλα και δεν σχετίζονται με το ΓΕΣΥ.

Συμβουλές: