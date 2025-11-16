Παρολίγον τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί στη Φανερωμένη στη Λευκωσία, όταν άνδρας χτύπησε κατά λάθος τη σύζυγό του την ώρα που προσπαθούσε να εισέλθει στο όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο ηλικιωμένος οδηγός στην προσπάθειά του να παραλάβει τη σύζυγο του από την εκκλησία της Φανερωμένης φέρεται να μπέρδεψε τις ταχύτητες και έβαλε την όπισθεν με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει τη σύζυγό του.

Το όχημα κτύπησε σε τραπεζάκια καφετέριας που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία και ακινητοποιήθηκε.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.