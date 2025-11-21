Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του MOHAMMAD ABDULLAH, 31 ετών, από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τις 20/11/2025, από την οικία όπου διαμένει στη Λεμεσό.

Ο 31χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.78 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, μελαχρινός με καφέ μάτια και κοντά γκριζόμαυρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.