Σε παγίδες, λάθη και παραλείψεις υπέπεσαν οι έξι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας. Ανάμεσά τους και ο εκτελεστής, που από το πίσω παράθυρο του βαν, εκτέλεσε το θύμα με δύο μοιραίες σφαίρες στο κεφάλι. Μετά από ατελείωτες ώρες έρευνας, μελέτης κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού κατάφεραν, μόλις μία εβδομάδα μετά τον φόνο, να συλλέξουν κρίσιμες μαρτυρίες για τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο «συμβόλαιο θανάτου». Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν περιστασιακούς ρόλους, ενώ τρεις Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία φαίνεται να έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτέλεση.

Ο 28χρονος ύποπτος και φερόμενος ως εκτελεστής

Ο 28χρονος Α.Ζ., σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, έχει κλειδώσει ως το πρόσωπο που εκτέλεσε τον Σταύρο Δημοσθένους. Ο νεαρός Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συμμετείχε στο «συμβόλαιο θανάτου» και μαρτυρία από το στενό περιβάλλον του, που δόθηκε μία εβδομάδα μετά τον φόνο, τον τοποθετεί στο καρέ της εκτέλεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω μαρτυρία, ο Α.Ζ. ομολόγησε 4-5 ημέρες μετά τον φόνο ότι συμμετείχε στο έγκλημα, λαμβάνοντας αμοιβή. Χρονικά μετά τον φόνο, ο ίδιος παρέλαβε τη μοτοσικλέτα με την οποία έφτασε στο σημείο του εμπρησμού του βαν. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η διαφυγή τους από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα έγινε με τη βοήθεια του ξαδέλφου του. Στο όχημα επιβιβάστηκαν τόσο ο 28χρονος Α.Ζ. όσο και ο 31χρονος κατηγορούμενος, που ήταν ο οδηγός του βαν τη στιγμή της εκτέλεσης.

Μια μαρτυρία αποκαλύπτει ότι ο 28χρονος Α.Ζ., όταν ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας και του καπέλου, άρχισε να ανησυχεί έντονα για την πορεία των ανακρίσεων. Μόλις μία ημέρα μετά τον φόνο, στις 18/10, ζήτησε το διαβατήριο από τη μητέρα του και αναχώρησε εσπευσμένα για Ελλάδα, χωρίς να πάρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα ή έγγραφα. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε τις υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο 28χρονος οδηγός BMW και η διαφυγή των δραστών

Ο 28χρονος Ι.Ζ., ξάδελφος του φερόμενου εκτελεστή, φέρεται να παρέλαβε τους δράστες από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα, οδηγώντας BMW που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Το όχημα κινήθηκε προς το παραλιακό μέτωπο, με τις πινακίδες του να εντοπίζονται και από άλλη κάμερα. Πέντε ημέρες μετά τον φόνο, στις 22 Οκτωβρίου, οι Αρχές εντόπισαν τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος το παραχώρησε για εξετάσεις. Ο πατέρας του 28χρονου επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο το οδηγεί αποκλειστικά ο γιος του, ο οποίος όμως είχε φύγει από την Κύπρο στις 21/10 μαζί με τον ανήλικο γιο του για Θεσσαλονίκη, με την οικογένεια να τους περιμένει εκεί. Μάλιστα, ο ίδιος ο πατέρας τους τούς μετέφερε στο αεροδρόμιο με το συγκεκριμένο όχημα.

Οι ανακριτές επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του, στην παρουσία του πατέρα του. Ο 28χρονος ύποπτος υποστήριξε ότι βρέθηκε στον Άγιο Τύχωνα για να αγοράσει ναρκωτικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο 31χρονος κατηγορούμενος οδηγός του βαν τη στιγμή της εκτέλεσης

Ο 31χρονος έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στο καρέ της υπόθεσης περίπου στις 26 Οκτωβρίου, όταν το BMW διαφυγής καταγράφηκε από κάμερα, μόλις μία ώρα μετά τον φόνο, στην περιοχή Ομονοίας, κοντά στην οικία του. Αρχικά συνελήφθη ως συνεργός, καθώς οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ταξίδεψε μαζί με τον 28χρονο Α.Ζ. παιδικό του φίλο, μία ημέρα μετά τη δολοφονία. Οδικώς μετέβησαν στα κατεχόμενα και από εκεί, με πλοίο, στην Τουρκία, όπου τελικά κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη μετά τη σύλληψη των δύο 28χρονων. Μέσα βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν διακινήσεις προς και από τα κατεχόμενα, τόσο στο όνομα του 31χρονου όσο και του 28χρονου Α.Ζ.

Πληροφοριοδότης αποκάλυψε στην Αστυνομία ότι ο 31χρονος φέρεται να έκρυψε στην οικία του τα ρούχα του 28χρονου φερόμενου εκτελεστή. Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν ότι ο 31χρονος είχε πολύ πιο ενεργό ρόλο. Συμμετείχε στην «πρόβα θανάτου» και στην προετοιμασία των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία, τόσο του βαν όσο και του Mitsubishi Colt. Μάλιστα, στις 26 Σεπτεμβρίου είχε παραγγείλει πινακίδες για το κλεμμένο όχημα του ιερέα, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση.

DNA στο καπέλο τύπου Ζορό

Μετά από ενδελεχείς έρευνες, οι ανακριτές κατέληξαν ότι ο 31χρονος δεν ήταν μόνο ο οδηγός του βαν τη στιγμή της εκτέλεσης, αλλά και ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατά τη διαφυγή μετά τον εμπρησμό του οχήματος. Σύμφωνα με κατάθεση του γιου του θύματος, ο οδηγός φορούσε στρογγυλό καπέλο τύπου Ζορό και μαύρα γυαλιά. Το καπέλο αυτό φέρει το DNA του 31χρονου. Μάρτυρες ανέφεραν ότι κατά τη διαφυγή τους, το καπέλο έπεσε από το κεφάλι του οδηγού της μοτοσικλέτας, αφήνοντας πίσω ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία.

Ο ρόλος του 30χρονου κατάδικου

Ο ρόλος του 30χρονου κατάδικου θεωρείται καθοριστικός όσον αφορά τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Φέρεται να έδωσε εντολή στον 30χρονο Χ.Σ. να αγοραστεί η μοτοσικλέτα, παρέχοντας οδηγίες μέσω κινητού από τις Κεντρικές Φυλακές. Ο 30χρονος κατάδικος φέρεται να επικοινώνησε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου με συγκεκριμένο πρόσωπο και τον ρώτησε εάν ενδιαφερόταν να βγάλει 200 ευρώ. Στη συνέχεια, τον έφερε σε επαφή με τον 30χρονο Χ.Σ., για να του δώσει οδηγίες σχετικά με το πού θα έβρισκε μια μοτοσικλέτα, την οποία θα μετέφερε στη Λάρνακα. Ωστόσο, ο Χ.Σ., ύστερα από συνομιλία με το εν λόγω πρόσωπο, τον απέτρεψε λέγοντάς του ότι «η ενέργεια αυτή δεν είναι για καλό σκοπό».

Ο 30χρονος Χ.Σ.

Ο ρόλος του 30χρονου ήταν να διαμεσολαβήσει για την αγορά της δεύτερης μοτοσικλέτας από τον 44χρονο ιδιοκτήτη της (πρώην ποδοσφαιριστή) παρουσία του 59χρονου. Επικοινώνησε εκ νέου μέσω βιντεοκλήσης με τον κατάδικο ζητώντας την έγκρισή του πριν την αγορά. Πρόκειται για τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή μετά τη δολοφονία του Δημοσθένους. Όπως διαφάνηκε από τις έρευνες, ο 30χρονος φαίνεται να γνώριζε πως η μοτοσικλέτα που αγόρασε θα χρησιμοποιούνταν για τη δολοφονία. Μετά τον φόνο, προσέγγισε τον πρώην ποδοσφαιριστή και τον ενημέρωσε ότι η μοτοσικλέτα βρισκόταν στα χέρια της Αστυνομίας, δίνοντάς του €100 και ζητώντας του να πει στις Αρχές ότι του την είχαν κλέψει.

DNA του 51χρονου στα μπιτόνια

Αρχικά, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού είχε αφήσει ελεύθερο τον 51χρονο ελληνικής καταγωγής, που συνδέθηκε με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του, προορισμένα για την καταστροφή τεκμηρίων. Αργότερα εντάχθηκε στο κατηγορητήριο και παρέμεινε υπόδικος μέχρι την έναρξη της δίκης. Αργότερα εντάχθηκε στο κατηγορητήριο και το Δικαστήριο τον άφησε υπόδικο μέχρι την έναρξη της δίκης. Όπως καταγράφηκε από κλειστά κυκλώματα, πρόσωπα είχαν φτάσει κοντά στην οικία του θύματος στις 9, 10, 12, 13 και 14 Οκτωβρίου και επιβιβάστηκαν στα κλοπιμαία οχήματα (άσπρο βαν και Mitsubishi Colt). Τα οχήματα ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές προς το σπίτι του θύματος και τη σκηνή του εγκλήματος, ενισχύοντας το σενάριο ότι το σχέδιο δολοφονίας είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στις 5 Οκτωβρίου 2025 καταγγέλθηκε η κλοπή του Mitsubishi Colt από ιερέα στην περιοχή Αγίου Αντωνίου. Τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, η Αστυνομία εντόπισε το όχημα σε ανοικτό χώρο έξω από το κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, κοντά στο σημείο της εκτέλεσης του θύματος.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου, με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας να ορίζεται για τις 29 Ιανουαρίου 2026. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικοι ενώ αντιμετωπίζουν συνολικά 17 κατηγορίες με τελευταία, αυτή της κλεπταποδοχής, να αφορά μόνο τον 51χρονο κατηγορούμενο. Ωστόσο, αναμένεται να επανακαταχωρηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προστεθούν στο κατηγορητήριο και οι δύο 28χρονοι.