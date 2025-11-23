Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, απόπειρας απαγωγής, απειλής, εκβίασης και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Συγκεκριμένα 46χρονος κάτοικος Λάρνακας, κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι γύρω στις 5μ.μ., δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ένας εκ των τριών ανδρών τον κτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι φερόμενοι δράστες, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Όπως ανέφερε ο 46χρονος, πρόβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να καταφέρει να ξεφύγει.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 25χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Νωρίς το απόγευμα σήμερα ο 25χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.