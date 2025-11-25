Στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 40 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην Πάφο.

Η 40χρονη συνελήφθη χθες το μεσημέρι, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στις 3 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 2.00 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε φωτιά στο πατάρι καταστήματος στην Πάφο, όπου προσωρινά διέμενε η 40χρονη.

Η φωτιά κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από τις εξετάσεις που έγιναν από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για εμπρησμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.